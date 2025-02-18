Украинское урегулирование обсудили лидер Турции и генсек НАТО

Глава турецкого государства созвонился сегодня с генсеком НАТО. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования.
Во вторник, 19 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте провели телефонный разговор. Об этом информирует канцелярия главы турецкого государства.
Центральной темой разговора стали события вокруг мирного процесса по украинскому урегулированию.
"Наш президент и генсек НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генсек Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию"
– канцелярия турецкого лидера
Кроме того, стороны поговорили о надежных и устойчивых гарантиях безопасности.