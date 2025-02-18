Вестник Кавказа

Украинское урегулирование обсудили лидер Турции и генсек НАТО

Марк Рютте и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Глава турецкого государства созвонился сегодня с генсеком НАТО. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования.

Во вторник, 19 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте провели телефонный разговор. Об этом информирует канцелярия главы турецкого государства.

Центральной темой разговора стали события вокруг мирного процесса по украинскому урегулированию.

"Наш президент и генсек НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генсек Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию"

– канцелярия турецкого лидера

Кроме того, стороны поговорили о надежных и устойчивых гарантиях безопасности.

