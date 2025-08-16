Уиткофф рассказал, почему встреча на Аляске была столь длительной

Длительность саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была связана с достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, поделился спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
"Мы провели там довольно много времени, поскольку, действительно, добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения"
– Уиткофф
Он также высказался о том, что мирный договор – более предпочтительный вариант, нежели прекращение огня.
"Договоренности о прекращении огня очень-очень легко нарушить, поскольку они не учитывают все необходимые составляющие… Мирные договоренности - это совсем другое дело. Они прочнее"
– Уиткофф
На встрече в Анкоридже Трамп посчитал, что удалось договориться по многим предварительным условиям для мирного соглашения, добавил спецпосланник США.