Уиткофф рассказал, почему встреча на Аляске была столь длительной

Встреча на Аляске была длительной, поскольку на ней случился прогресс, рассказал Уиткофф. Путин и Трамп на переговорах в Анкоридже договорились по ряду предварительных условий по урегулированию на Украине, добавил он.

Длительность саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была связана с достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, поделился спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

"Мы провели там довольно много времени, поскольку, действительно, добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения"

– Уиткофф

Он также высказался о том, что мирный договор – более предпочтительный вариант, нежели прекращение огня.

"Договоренности о прекращении огня очень-очень легко нарушить, поскольку они не учитывают все необходимые составляющие… Мирные договоренности - это совсем другое дело. Они прочнее"

– Уиткофф

На встрече в Анкоридже Трамп посчитал, что удалось договориться по многим предварительным условиям для мирного соглашения, добавил спецпосланник США.

