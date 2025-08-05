Уиткофф покинул Москву

Самолет Стива Уиткоффа вылетел из "Внуково". Спецпосланник президента США сегодня провел переговоры с Владимиром Путиным.
Самолет, на котором в Россию прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, покинул московский аэропорт "Внуково".
Как сообщает сервис Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 со спецпосланником Трампа на борту вылетел из воздушной гавани российской столицы.
Отмечается, что пункт назначения Уиткоффа не обозначен.
Напомним, представитель США сегодня утром встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а после провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.