Уиткофф поддерживает контакты с Ираном – Белый дом

В Белом доме подтвердили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает коммуникацию с руководством Ирана. Уточняется, что Дональд Трамп с ними не связывался.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжает находиться на связи с властями Ирана относительно соглашения по ядерной программе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что американский президент Дональда Трамп не связывался с иранским руководством.

"Наш спецпосланник Стивен находится на связи с иранцами как напрямую, так и через посредников. Данная коммуникация продолжается. Президент не разговаривал с Ираном"

- Кэролайн Левитт

Ранее в МИД Ирана заявили, что Вашингтон направил Тегерану предложение возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Время и место встречи еще не согласовано.