Угрозы терроризма в Сирии обсудили Россия и ООН

Замглавы российского внешнеполитического ведомства пообщался по телефону со спецпосланником генсека ООН. Центральной темой разговора стала ситуация в Сирии.

Сегодня состоялся телефонный разговор замглавы МИД России и спецпосланника генсека Организации Объединенных Наций по Сирии. Об этом сказано в размещенном 3 июня на сайте российского министерства сообщении.

Во время беседы Сергей Вершинин и Гейр Педерсен обсудили риски дестабилизации в Сирии и угрозы терроризма в этой стране.

"Отмечалось, что достижение прочной безопасности и стабильности в стране, уважение ее суверенитета и территориальной целостности будут способствовать общей деэскалации напряженности в регионе в целом"

– МИД РФ

В ведомстве также поведали, что собеседники поговорили об актуальных гуманитарных, социально-экономических вопросах. Кроме того, они коснулись продвижения инклюзивного процесса политического перехода в соответствии с принципами резолюции СБ ООН 2254.

Ранее сегодня стало известно о закрытии в Сирии двух американских военных баз. Еще одну базу США передали курдским "Сирийским демократическим силам".