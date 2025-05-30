США продолжают сокращать военное присутствие в Сирии

США закрыли две военные базы в Сирии, еще одну передали "Сирийским демократическим силам". В 2015-2018 годах были созданы девять баз и три аванпоста.

США закрыли две свои военные базы на территории Сирии, еще одна была передана под контроль курдским "Сирийским демократическим силам", заявил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Чиновник отметил, что из страны в течение недели выведено порядка 500 американских военных. Уточняется, что указанный процесс Вашингтон совершает в рамках сокращения своего военного присутствия в Сирии.

По данным телеканала, США передали СДС под контроль военную базу Mission Support Site Euphrates. Что касается двух закрытых баз, то одна называется Mission Support Site Green Village. Название второй закрытой военной базы не приводится.

Стоит добавить, что с 2015 по 2018 годы США на подконтрольной курдам территории Сирии организовали девять своих военных баз и три аванпоста в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также на границах с Ираком и Иорданией.

В апреле текущего года Вашингтон заявил о своем сокращении военного контингента Сирии. Пентагон планирует оставить на территории Арабской Республики менее 1 тыс военнослужащих.