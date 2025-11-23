Ученые узнали подробности о древних "шортах" из соляных копей в Иране

Иранские, а также египетские и иорданские ученые изучили с новой стороны древний фрагмент одежды, найденный в соляных копях в провинции Зенджан вместе с останками человека.

Специалисты из научных учреждений Ирана, Египта и Иордании провели новый анализ детали древней одежды, которая была обнаружена при разработке соляных копей в иранской провинции Зенджан. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Находка была сделана еще в 1993 году на месторождении каменной соли Чехрабад: рабочие нашли мумифицированные останки взрослого мужчины. Затем в шахте провели раскопки, в ходе которых ученые нашли в том числе одежду, напоминающую современные шорты, либо часть коротких штанов. Человек, которому принадлежали находки, умер между 220 и 390 годами н.э., жил он во времена государства Сасанидов.

Используя метод синхротронной ИК-микроспектроскопии, ученые выяснили, что для их окрашивания использовались несколько красителей, и установили, какие именно вещества дали ткани разные цвета.

© Фото: Manijeh Hadian Dehkordi et al. / Scientific Reports, 2025

"Шорты" оказались сделаны из шерсти. Синий цвет ткани придал индиготин, получаемый обычно в этом регионе из растения индигоферы красильной. В коричневом красителе обнаружилась дубильная кислота, что говорит о его получении из грецкого ореха.

Красного цвета создатели одежды добились используя два красителя: ализарин (делается их марены красильной) и кармин, который изготавливали из насекомых-кошенилей.

А вот как получился желтый цвет ткани, ученые выяснить не смогли, так как в волокнах этого цвета были найдены кверцетин и апигенин, а не лютеолин, про который известно, что его добывают из резеды желтенькой и прочих растений, пишет издание N+1.