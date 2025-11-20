Вестник Кавказа

Древний город-крепость нашли археологи в Узбекистане

Раскопки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Важная археологическая находка была сделана в Кашкадарьинской области – там нашли руины древнего города, возраст которого превышает 2 тыс лет.

Научные сотрудники Самаркандского института археологии обнаружили в Кашкадарьинской области старинный город, люди в котором жили более 2 тыс лет назад, сообщает узбекистанское агентство УзА.

Находка была сделана на холме в селе Пасттол Камашинского района. Датировка памятника – III век до н.э. - III век н. э.

По словам сотрудника института Санжара Абдурахимова, археологи нашил оборонительные стены, караульные помещения, мастерские гончаров. Были обнаружены урны и большое количество керамических изделий, это означает, что люди в городе жили на протяжении долгого времени. В центре поселения, скорее всего, размещался дворец или храм.

"Керамические фигурки, урны и сосуды сделаны очень изящно. Среди находок есть фигурки, характерные для государства Селевкидов и кушанского периода. Как выяснилось, здесь было развито гончарное ремесло и искусство обработки камня"

– Санжар Абдурахимов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.