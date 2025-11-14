Вестник Кавказа

Ученые России и Казахстана займутся совместным изучением проблем Каспийского моря

Ученые России и Казахстана займутся совместным изучением проблем Каспийского моря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Института океанологии РАН и Казахский НИИ Каспийского моря будут проводить совместные исследования по изучению проблем Каспия

Ученые из России и Казахстана заключили меморандум о научно-техническом сотрудничестве в сфере исследования проблем Каспийского моря, передали в пресс-службе РАН.

В исследованиях будут задействованы российские специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН и казахстанские ученые Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря.

Совместные работы будут направлены на фундаментальные и прикладные исследования климатического и экологического состояния регионов России и Казахстана. Особое внимание будет уделено региону Каспийского моря.

Предполагается не только проведение совместных исследований, но и обмен специалистов, совместная методическая работа, организация общих научных лабораторий и образовательных структур для подготовки молодых кадров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.