Ученые России и Казахстана займутся совместным изучением проблем Каспийского моря

Специалисты Института океанологии РАН и Казахский НИИ Каспийского моря будут проводить совместные исследования по изучению проблем Каспия

Ученые из России и Казахстана заключили меморандум о научно-техническом сотрудничестве в сфере исследования проблем Каспийского моря, передали в пресс-службе РАН.

В исследованиях будут задействованы российские специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН и казахстанские ученые Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря.

Совместные работы будут направлены на фундаментальные и прикладные исследования климатического и экологического состояния регионов России и Казахстана. Особое внимание будет уделено региону Каспийского моря.

Предполагается не только проведение совместных исследований, но и обмен специалистов, совместная методическая работа, организация общих научных лабораторий и образовательных структур для подготовки молодых кадров.