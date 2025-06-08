У Turkish Airlines снов возникли проблемы с багажом российских туристов

На рейсах Turkish Airlines из Антальи в Москву задерживается часть багажа. Чемоданы туристов двух авиарейсов не погрузили в самолеты.

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила на два рейса, прибывших из Антальи в Москву этой ночью, часть багажа пассажиров, сообщает 4 августа аэропорт "Внуково".

Согласно данным, 13 мест багажа не загрузили на рейс TK-3038, 28 мест багажа - на рейс TK-3002. Компания обещает обеспечить доставку забытых чемоданом следующими рейсами: TK-3168 и TK-211/Анталья.

В аэропорту отметили, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом".