Минтранс РФ не намерен ограничивать рейсы Turkish Airlines

В связи с недоставкой багажа на рейсах в Россию Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты и вводить против Turkish Airlines жесткие меры. С турецкой авиакомпанией ведется дружеский диалог по исправлению ситуации.

На данный момент министерство транспорта России не настроено ограничивать рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines и принимать жесткие меры против нее из-за недоставки багажа на полетах в РФ, рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Потешкин.

"Мы не настроены ограничивать на сегодняшний день и жестко принимать меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, он так или иначе людям доставляется. Да, это неудобства"

- Владимир Потешкин

Он передал, что Минтранс РФ попросил властей гражданской авиации провести беседы с авиакомпанией, чтобы ситуация была исправлена.

На сегодняшний день ведомство "до корня проблемы посмотрело" и определило механизм исправления проблемы недоставки багажа пассажиров. В связи с этим нет необходимости применять какие-либо жесткие меры, с авиаперевозчиком ведется дружеский диалог, добавил Потешкин.