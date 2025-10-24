У президента США не получится встретиться с лидером КНДР

Несмотря на желание президента США Дональда Трампа в ходе своего визита в страны Азии провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, она не состоится – стороны не смогли согласовать расписание.

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Меном посетовал, что не смог согласовать расписание своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что готов продлить свое турне, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном, если стороны придут к соглашению о ее дате и месте, передает "АиФ".

На предложение американского лидера Кореи Ким Чен Ын отреагировал своеобразно – он не только не нашел времени для беседы с Трампом, но и демонстративно провел "операцию по подготовке к ядерной войне", написал британский таблоид The Sun.

Как пишет издание, Северная Корея специально запустила крылатые ракеты перед визитом американского лидера в Южную Корею.

"Крылатые ракеты, модифицированные для запуска с корабля, были запущены вертикально и летели по заданной траектории над Западным морем около 7800 секунд, уничтожив цель"

- официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК