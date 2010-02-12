У Казахстана, Узбекистана и Киргизии летом не будет проблем с водой

Главы Минэнерго Казахстана, Узбекистана и Киргизии в Ташкенте согласовали летние водно-энергетические режимы и обсудили создание Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

В столице Узбекистана прошла трехсторонняя встреча министров Казахстана, Узбекистана и Киргизии, курирующих энергетические и водные ресурсы, в ходе которой они согласовали режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарья на лето, сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Подписание протокола является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии"

- Минэнергетики Казахстана

Такая работа проводится перед каждым вегетационным периодом – она ведется с учетом гидрологической обстановки и потребностей стран в водных и энергетических ресурсах, передает Sputnik Казахстан.

Также министры в рабочем порядке обсудили проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и проект создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Ранее мы писали о том, что в предстоящий летний сезон аграрии Туркестанской области Казахстана не останутся без воды – соседний Узбекистан направит Казахстану в поливной сезон по каналу "Достык" 16 миллиардов кубометров воды узбекистанской реки Сырдарья – об этом договорились министры дву стран, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации страны.