Тверь укрепляет торговые мосты с Кавказом, Азией и Востоком

Лес и мука были отправлены в страны кавказского, азиатского и ближневосточного регионов из Тверской области, данными поделился региональный Россельхознадзор.
Тверские предприятия укрепляют экономические связи с Кавказом, Ираном, Китаем и странами Центральной Азии, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
По подсчетом итогов поставок за прошлую неделю, из объем экспорта из Тверской области составил:
- 1118 м³ лесопродукции;
- 66 тонн пшеничной муки.
Товары были направлены в Армению, Турцию, Казахстан, Иран, Китай, Таджикистан, ОАЭ и Республику Корею, информирует тверско-ярославское ведомство фитосанитарного надзора информирует, что экспортируемые.