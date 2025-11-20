Вестник Кавказа

Тверь укрепляет торговые мосты с Кавказом, Азией и Востоком

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лес и мука были отправлены в страны кавказского, азиатского и ближневосточного регионов из Тверской области, данными поделился региональный Россельхознадзор.

Тверские предприятия укрепляют экономические связи с Кавказом, Ираном, Китаем и странами Центральной Азии, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

По подсчетом итогов поставок за прошлую неделю, из объем экспорта из Тверской области составил:

  • 1118 м³ лесопродукции;
  • 66 тонн пшеничной муки.

Товары были направлены в Армению, Турцию, Казахстан, Иран, Китай, Таджикистан, ОАЭ и Республику Корею, информирует тверско-ярославское ведомство фитосанитарного надзора информирует, что экспортируемые.

