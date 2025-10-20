Турпоток в Грузию из Азербайджана вырос на 35%

Граждане Азербайджана полюбили отдыхать в Грузии. С начала года турпоток вырос на 35%, также на треть выросли доходы Грузии от гостей из Азербайджана.

Отдых в Грузии в январе-сентябре выбрали в этом году на 35% больше граждан Азербайджана, чем за тот же период 2024 года, информирует Национальная администрация туризма Грузии.

Всего за девять месяцев турпоток из Азербайджана в Грузию составил 220,2 тыс человек, что на 34,9% больше, чем в прошлом году. При этом туристические доходы Грузии от Азербайджана составили $169 млн, что больше прошлогоднего уровня почти на 33%.

В целом иностранные туристы принесли Грузии за девять месяцев $3,6 млрд – что является рекордном и на 5,% превышает показатели 2024 года.