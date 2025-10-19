Грузия нарастила торговлю с Россией

Внешняя торговля Грузии в 2025 году растет, за девять месяцев этого года она выросла на 9%. Россия остается одним из трех основных торговых партнеров Грузии.

С начала года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,1%, при этом торговля с Россией возросла на 3,5%.

По данным Сакстата, в январе-сентябре этого года внешнеторговый оборот страны составил $18,5 млрд.

В Грузию поступило иностранной продукции на $13,4 млрд – плюс 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт вырос на 7,7%, до $5,2 млрд.

Главный торговый партнер Грузии – Турция, на нее приходится более 12% оборота грузинской внешней торговли – $2,3 млрд. С начала года торговля с Грузией сократилась на 3,2%. Второе место в числе ключевых партнеров Грузии занимают Соединенные Штаты – $2,1 млрд, рост с прошлого года на 34%. Замыкает тройку Россия – $1,9 млрд, торговля между странами выросла на 3,5%.