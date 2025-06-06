Турпоток в Армению вырос почти на 20%

Армения в прошлом месяце приняла на 19% больше туристов, чем в июне 2024 года. Пальму первенства удерживают гости из России – их больше трети от общего числа иностранцев.

Туристы стали больше ездить в Армению, новую статистику озвучил Комитет по туризму страны.

За июнь 2025 года с туристическими целями в республику приехали 215 253 человека. В июне минувшего года этот показатель составил 180 718 туристов. Таким образом, рост турпотока достиг 19%.

За первые 6 месяцев 2025 года больше всего посетило Армению туристов из России – почти 37%. На втором месте с большим отрывом жители Грузии (14,4%), замыкают тройку иранцы (8,5%).