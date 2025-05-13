Вестник Кавказа

Экс-глава КГА Армении займется застройкой Еревана

Экс-глава КГА Армении займется застройкой Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от занимаемой должности генерального секретаря Комитета гражданской авиации Армении Микаэла Залиняна – теперь он будет контролировать застройку армянской столицы.

В Армении новые штатные перестановки: Комитет гражданской авиации (КГА) страны остался без руководителя, премьер-министр страны Никол Пашинян своим распоряжением освободил от занимаемой должности его генерального директора Микаэла Залиняна, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте армянского кабмина, передает Sputnik Армения.

Ожидается, что Залинян вскоре займет пост заместителя директора Бюро по реализации инвестиционных программ по застройке Еревана и будет контролировать столичные программы строительства.

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