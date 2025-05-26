Турпоток на "Мамисоне" вырастет до четверти миллиона человек

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии через несколько лет нарастит туристический поток до 250 тыс человек. Результата удастся достичь в том числе за счет постройки крупных отелей.

Расположенный в Северной Осетии курорт "Мамисон" сможет принимать более 250 тыс человек в год, анонсировал глава региона Сергей Меняйло по итогам встречи с замглавы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым.

По его словам, к такому уровню туристического потока удастся прийти к зиме 2027-2028 годов. Столь серьезный рост турпотока должен произойти в том числе за счет строительства нескольких больших отелей, которое будет завершено как раз к этому времени.

"Масштаб серьезный – "Мамисон" уверенно приближается к уровню лучших курортов страны"

– Меняйло

Отмечается, что начало полноценного зимнего сезона запланировано на ноябрь. К этому моменту будет установлена система искусственного оснежения, созданы две новые трассы, открыт сервисный центр. А за счет запуска экодеревни на курорте смогут одновременно разместиться до 900 человек.