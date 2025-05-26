Турпоток на "Мамисоне" вырастет до четверти миллиона человек

Расположенный в Северной Осетии курорт "Мамисон" сможет принимать более 250 тыс человек в год, анонсировал глава региона Сергей Меняйло по итогам встречи с замглавы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым.
По его словам, к такому уровню туристического потока удастся прийти к зиме 2027-2028 годов. Столь серьезный рост турпотока должен произойти в том числе за счет строительства нескольких больших отелей, которое будет завершено как раз к этому времени.
"Масштаб серьезный – "Мамисон" уверенно приближается к уровню лучших курортов страны"
– Меняйло
Отмечается, что начало полноценного зимнего сезона запланировано на ноябрь. К этому моменту будет установлена система искусственного оснежения, созданы две новые трассы, открыт сервисный центр. А за счет запуска экодеревни на курорте смогут одновременно разместиться до 900 человек.