Канатная дорога на курорте "Мамисон" заработала ежедневно

В преддверии летнего сезона было принято решение перевести канатную дорогу на курорте "Мамисон" в Северной Осетии на ежедневный режим работы.

Воспользоваться канатной дорогой на горном курорте "Мамисон" теперь можно каждый день, рассказал Сергей Меняйло – глава Северной Осетии, где расположен популярный туристический объект.

"С завтрашнего дня канатка на курорте "Мамисон" будет работать ежедневно!"

– Сергей Меняйло

Глава региона напомнил, что ранее туристы могли воспользоваться канаткой только в промежуток с четверга по воскресенье.

Он добавил также, что на канатной дороге "Мамисона" можно подняться на высоту почти 3 тыс м.

Меняйло поведал и о том, какая программа подготовлена в "Мамисоне" на лето. В нее войдет фестиваль тропостроения и гастрономические мастер-классы, а также спортивные состязания. Желающие смогут вдоволь нагуляться по экотропам.

Пообедать и поужинать, добавил глава региона, можно в горном ресторане. Меняйло посоветовал также прогуляться по древним селениям Лисри и Камсхо.