Турпоток из России в Турцию покажет прирост в 2025 году

Поток туристов из России в Турцию по итогам этого года окажется выше прошлогоднего. Турция неизменно популярна среди россиян, заявил временный поверенный в делах РФ в Анкаре.

По итогам 2025 года туристический поток из РФ в Турцию, как ожидается, покажет прирост, сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Прогнозы по итогам туристического сезона Иванов огласил на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Стамбуле.

"Мы падение спроса не фиксируем. Небольшой прирост по итогам этого года ожидается в части, касающейся российских туристов. Неизменный интерес сохраняется у наших граждан к посещению Турции"

– Алексей Иванов

Он подчеркнул, что принимающая сторона старается обеспечивать российским отдыхающим комфортные условия пребывания.

Возникающие сложности РФ и Турция обсуждают и стараются найти пути решения, уточнил Иванов, передает ТАСС.

"На следующей неделе как раз намечено проведение рабочей группы по туризму в рамках двусторонней межправительственной экономической комиссии в Анталье, где как раз мы будем обсуждать аспекты, связанные с обеспечением прав, интересов и безопасности наших туристов"

– Алексей Иванов