Турне по странам Центральной Азии начал глава МИД Китая

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Ван И в ходе визита в Кыргызстан встретится с местным коллегой. После поездки в Бишкек он посетит еще две страны Центральной Азии.

Глава МИД Китая Ван И начал турне по странам Центральной Азии с поездки в Кыргызстан. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой МИД КНР.

В рамках визита руководитель китайского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с официальными лицами Кыргызстана. В частности, он пообщается с главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

Кроме того, Ван И поучаствует первом заседании Стратегического диалога для обсуждения вопросов сотрудничества.

Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном.

Ранее сообщалось, что глава МИД Китая в рамках турне по Центральной Азии, которое состоится с 19-22 ноября побывает в трех странах региона – Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.