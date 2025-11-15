Ван И едет в турне по странам Центральной Азии

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства в ближайшие дни побывает в трех странах Центральной Азии. В ходе поездки он планирует обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Глава МИД Китая послезавтра отправится в турне по странам Центральной Азии. Соответствующую информацию подтвердили в китайском министерстве.

В МИД отметили, что в рамках поездки, которая состоится 19-22 ноября, руководитель внешнеполитического ведомства побывает в трех странах региона – Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

Цель поездки – обсуждение ключевых вопросов двустороннего и регионального сотрудничества. Кроме того, руководитель китайского внешнеполитического ведомства намерен поговорить об укреплении стабильности и безопасности в регионе.

"Ван И с 19 по 22 ноября посетит эти три страны и проведет стратегические диалоги с каждым из их министров иностранных дел"

– МИД КНР