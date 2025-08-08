Турмаршруты Кавказа стали доступными для людей с ОВЗ

Студенты СКФУ разработали пять инклюзивных туристических маршрутов по Северному Кавказу, включающих главные туристические достопримечательности региона, которые доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Красоты Кавказа стали доступными не только для здоровых и крепких туристов, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила исполняющая обязанности проректора по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Оксана Кузнецова.

"Проект "Россия - PROкомфорт" обучает студентов работе с людьми с ОВЗ и направлен на внутренний туризм по инклюзивным направлениям. Разработано пять экскурсионных маршрутов по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии"

- Оксана Кузнецова

Особенность новых маршрутов, разработанных самими студентами СКФУ, состоит в том, что они включают в себя такие туристические достопримечательности, которые уже доступны таким туристам, а в вузе сформирована команда студентов, которые могут сами проводить экскурсии. Они проводятся с начала 2025 года, отметила проректор, передает ТАСС.

Уже прошли девять экскурсий по Ставрополю и три похода в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Кавказские Минеральные Воды, на которых 60 человек с ОВЗ познакомились с культурой и природой региона. В будущем такие туры заработают для туристов со всей территории России, - пояснили в пресс-службе вуза.

Также студенты вуза создали виртуальные туры с применением VR-технологий, которые открывают для людей с ОВЗ новые возможности в знакомстве с российскими достопримечательностями, добавили в СКФУ.