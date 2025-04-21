СКФУ стал самым востребованным вузом Северного Кавказа

Абитуриенты Северо-Кавказского федерального округа подали максимальное за всю историю число заявлений на обучение в СКФУ – самыми популярными стали юридические, технические и IT-направления обучения вуза.

Самым популярным у абитуриентов на Северном Кавказе в текущем 2025 году стал Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – число заявок на обучение в нем стало максимальным за историю существования университета, сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году было подано рекордное число заявлений - более 49 тыс. Самыми востребованными направлениями стали юридические, технические и IT-направления. Особенностью приемной кампании этого года стало то, что свыше 50% заявлений поступили в университет через портал "Госуслуги"

- и. о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова

Абитуриентам предстоит серьезная борьба за бюджетные места, несмотря на то, что их число превысило 3 тыс. Еще одна тенденция - рост числа абитуриентов-целевиков, партнеры которых заявляют необходимые вакансии через портал "Работа России", передает ТАСС.

Подготовка специалистов, число заявок на обучение которых выросло на 7%, будет вестись и для предприятий Краснодарского края, Дагестана, компаний из северных регионов России, рассказала директор по довузовской работе СКФУ Татьяна Гробовая.