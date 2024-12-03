Вестник Кавказа

Туристов в Нарын-Калу будут завлекать пловом и чаем

Туристов в Нарын-Калу будут завлекать пловом и чаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте на территории крепости Нарын-Кала туристов по пятницам будут кормить пловом с чаем из настоящего самовара – сопровождать процесс будут выступления фольклорных ансамблей из самого Дербента и регионов Дагестана.

Власти дагестанского Дербента приняли решение каждую пятницу в течение всего туристического сезона кормить гостей в крепости Нарын-Кала пловом и поить горячим чаем.

Такую инициативу предложил директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев – по его мнению, это послужит дополнительным стимулом для гостей республики совершить поездку в крепость, пишет сетевое издание "Мирмол".

"Добро пожаловать! Здесь история оживает, а традиции становятся ближе"

- организаторы

Еще один фактор, который может привлечь потенциальных туристов – по пятницам посетители смогут не только насладиться кулинарными угощениями, но и посмотреть яркую и насыщенную программу выступления фольклорных ансамблей республики и местных творческих коллективов, пронизанную атмосферой культуры региона.

Акция продлится до конца туристического сезона, будет ли угощение бесплатным, не сообщается.

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