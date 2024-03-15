Туристов в Дербенте пригласят в восточную баню VIII века

Уникальный архитектурный объект – восточная баня VIII век готовится принять туристов. В скором времени здание будет полностью отреставрировано.

В Дербенте есть настоящая жемчужина – старинная восточная баня, построенная еще в VIII веке. Этот уникальный архитектурный объект готовится открыть свои двери для посетителей, чтобы погрузить их в атмосферу древности и восточной роскоши.

«В Дербентском музее-заповеднике в самое ближайшее время открывается новый объект для посещения — памятник культурного наследия федерального значения «Старинная восточная баня (мужская), VIII век»

– пресс-служба музея-заповедника.

История в каменных стенах

Реставраторы отмечают, что каждый камень, каждая деталь архитектуры этого места несет в себе историю и дух древности, погружая вас в атмосферу мистики и тайны.

Визит в старинную восточную баню в Дербенте: путешествие к истокам

Открывая двери старинной восточной бани в Дербенте, вы открываете для себя не только уникальный архитектурный памятник, но и возможность погрузиться в историю, культуру и традиции восточного мира.

В релизе также говорится о том, что путешествие станет настоящим открытием для всех, кто стремится узнать больше о древних временах и о себе.