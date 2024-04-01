Дербент окружат смотровые площадки

В Дербенте будут построены две смотровые площадки. Планируется, что они станут точками притяжения для туристов.

Дербент – один из древнейших городов России, богатый историей и культурой. Согласование с властями республики строительства двух смотровых площадок на обходе Дербента станет значимым шагом в развитии туристической инфраструктуры региона.

«При строительстве обхода Дербента по согласованию с властями республики будут построены две смотровые площадки. Дербент – один из самых старинных городов России, многие хотят посетить это место и сфотографироваться. Новые смотровые площадки будут способствовать увеличению количества гостей в республику, а также станут новыми точками притяжения для туристов»

– начальник Упрдора «Кавказ» Александр Лукашук.

Значение новых смотровых площадок для развития туризма

В релизе отмечается, что строительство смотровых площадок на обходе Дербента будет способствовать увеличению потока туристов в регионе. Гости смогут насладиться живописными видами на город, запечатлеть красоту окружающей природы и создать уникальные фотографии. Новые точки обзора позволят туристам увидеть Дербент с необычных ракурсов, оценить его красоту и масштаб.

Смотровые площадки на обходе Дербента станут не только местом для фотосессий, но и точкой притяжения для всех, кто желает увидеть город с высоты птичьего полета.