В Дербенте пройдет ифтар с послами из мусульманских стран

Послы девяти мусульманских стран станут гостями ифтара в Дербенте. Вечер завершится мультимедийным шоу фонтанов и праздничным фейерверком.

В Дербенте в парке имени Низами Гянжеви 6 апреля состоится коллективный ифтар с участием представителей девяти мусульманских стран.

«Ожидается участие 16 иностранных послов из 9 мусульманских стран. Гостями ифтара станут представители Республики Бангладеш, Малайзии, Пакистана, Казахстана, Мавритании, Ирана, Ирака, Турции, Узбекистана, а также департамента государственного протокола МИД России»

– пресс-служба Минтуризма региона.

В релизе отмечается, что это событие не только обогатит культурное наследие города, но и станет ярким символом единства и солидарности между различными странами и народами.

Помимо самого ифтара, гости смогут принять участие в религиозных мероприятиях, посвященных месяцу Рамадан. Молитвы, чтение Корана, общение с духовными наставниками – все это создаст особую атмосферу праздника и укрепит духовные узы между участниками.