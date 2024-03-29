В дербентском парке Низами Гянджеви стартует масштабный ифтар

В эти минуты в красивейшем парке Низами Гянджеви дагестанского Дербента стартует масштабный ифтар на более четырех тысяч человек, в котором примут участие дипломаты из девяти мусульманских государств.

В парке Низами Гянджеви в старинном дагестанском Дербенте сегодня проходит масштабный ифтар на 4,5 тыс человек.

Разговение для верующих организовано от имени главы Дагестана Сергея Меликова, передает "АиФ-Дагестан".

Участие в церемонии также принимают дипломаты из девяти мусульманских государств, они прибыли по приглашению главы республики.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ифтар (в переводе с арабского – "разговение") – это вечерний прием пищи во время Рамадана. Он начинается после завершения вечернего намаза сразу после заката. С ифтаром лучше не затягивать, так как перенос его на более позднее время нежелателен.