Ифтар и сухур: что это, дуа и расписание 2024

У последователей ислама начался месяц Рамадан 2024. Что такое ифтар и сухур? Какое дуа нужно читать перед ними? Когда нужно отпускать уразу? Представляем расписание ифтаров и сухуров для Москвы, с указанием времени закрытия и открытия поста.

Священный месяц Рамадан наступил у мусульман – в течение 30 дней они будут соблюдать пост, отказываясь от еды и воды днем. Последний день Рамадана в 2024 году выпадает на 9 апреля, на следующий день, то есть 10 апреля, верующие отпразднуют Ураза-байрам.

Что такое ифтар?

Ифтар (в переводе с арабского – "разговение") – это вечерний прием пищи во время Рамадана. Он начинается после завершения вечернего намаза сразу после заката. С ифтаром лучше не затягивать, так как перенос его на более позднее время нежелателен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отпускать уразу лучше всего при помощи фиников и воды, так предписывает сунна. После этого можно перейти к основному приему пищи. Это должен быть хорошо сбалансированный прием пищи – с фруктами и овощами, мясом и птицей, молочными продуктами, водой или чаем.

Стоит добавить, что на время Рамадана лучше отказаться от жареной, соленой и жирной пищи.

Что такое сухур?

Сухур – это первый (предрассветный) прием пищи в Рамадан. Потребление еды в это время желательно максимально приближать к рассвету. Верующему следует прекратить кушать до того, как появятся первые признаки рассвета.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренний прием пищи очень важен, так как в сухуре заключается Божья благодать. Держать уразу дальше можно и в случае, если мусульманин или мусульманка пропустили сухур, но тогда они лишатся вознаграждений от Всевышнего.

Рацион во время сухура должен не вредить организму. Следует обратить внимание на пищу, которая состоит из сложных углеводов и белков: овощи, крупы, сухофрукты, молочные продукты, вареное мясо, рыба, яйца.

Дуа на ифтар

Отказаться от еды и жидкости днем недостаточно для уразы. Верующий должен совершить намерение – прочитать дуа перед сухуром и ифтаром. Перед разговением необходимо на арабском произнести:

"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"

Дуа на сухур

Во время сухура последователям ислама нужно на арабском сказать:

"Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"

Время ифтара и время сухура в Москве 2024

День Рамадана – Дата – До скольки сухур – Со скольки ифтар

1 – 11 марта – 4:50 – 18:31

2 – 12 марта – 4:47 – 18:33

3 – 13 марта – 4:44 – 18:35

4 – 14 марта – 4:41 – 18:37

5 – 15 марта – 4:38 – 18:40

6 – 16 марта – 4:35 – 18:42

7 – 17 марта – 4:33 – 18:44

8 – 18 марта – 4:30 – 18:46

9 – 19 марта – 4:27 – 18:48

10 – 20 марта – 4:23 – 18:50

11 – 21 марта – 4:20 – 18:52

12 – 22 марта – 4:17 – 18:54

13 – 23 марта – 4:14 – 18:56

14 – 24 марта – 4:11 – 18:58

15 – 25 марта – 4:08 – 19:00

16 – 26 марта – 4:05 – 19:02

17 – 27 марта – 4:01 – 19:04

18 – 28 марта – 3:58 – 19:06

19 – 29 марта – 3:55 – 19:08

20 – 30 марта – 3:51 – 19:10

21 – 31 марта – 3:48 – 19:12

22 – 1 апреля – 3:44 – 19:14

23 – 2 апреля – 3:41 – 19:16

24 – 3 апреля – 3:37 – 19:18

25 – 4 апреля – 3:34 – 19:20

26 – 5 апреля – 3:30 – 19:22

27 – 6 апреля – 3:27 – 19:24

28 – 7 апреля – 3:23 – 19:26

29 – 8 апреля – 3:19 – 19:28

30 – 9 апреля – 3:15 – 19:30