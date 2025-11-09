Туристический налог превзошел курортный сбор на Ставрополье

Средства, полученные Ставропольским краем от туристического налога, оказались больше, чем от курортного сбора, который взимался в регионе до 2025 года.

Туристический налог, который начал действовать в России в нынешнем году, оказался более эффективным, чем действовавший ранее курортный сбор, следует из сообщения управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности с января по сентябрь за счет курортного налога было собрано более 540 млн рублей.

"Это почти на 40 млн рублей больше прошлогоднего показателя курортного сбора"

– пресс-служба

Таким образом, показатель вырос на 8%.

В ведомстве также добавили, что, согласно прогнозам, в 2026 году будет собрано еще больше туристического налога.

Напомним, что туристический налог, в отличие от ушедшего в прошлое курортного сбора, платят средства размещения, то есть гостиницы, отели и т. д. Курортный сбор взимался с самих отдыхающих.