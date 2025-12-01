Турецкая компания инвестирует $500 млн в два сахарных завода в Казахстане

В Казахстане появятся два турецких сахарных завода мощностью до 300 тыс т в год, сообщил Минсельхоз Казахстана.

Турецкий промышленный гигант Cengiz Holding инвестирует в сахарную отрасль Казахстана, запланировав строительство двух заводов мощностью до 300 тыс т в год. Данные подтвердили в министерстве сельского хозяйства республики.

Объем финансирования проекта оценивается в $500 млн. Как сообщили в Минсельхозе Казахстана, старт строительства запланирован на 2026 год, а полностью запустить оба предприятия намерены в течение двух лет.

"В качестве потенциальных площадок изучаются Северо-Казахстанская и Павлодарская области, обладающие необходимыми климатическими условиями, инфраструктурой и земельными ресурсами для развития сахарного производства"

– министерство сельского хозяйства Казахстана

В Казахстане ежегодное потребление сахара составляет 500 тыс т. Несмотря на наличие четырех сахарных предприятий (три из которых перерабатывают 870 тыс т сахарной свеклы), внутреннее производство покрывает только 14% спроса.

Цель проекта – удовлетворить растущие потребности рынка в сахаре и заложить основу для развития смежных производств.

По итогам встречи министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова и члена совета директоров турецкого холдинга Дженгиза Шабана был подписан соответствующий меморандум о совместной реализации проекта.