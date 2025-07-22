Вестник Кавказа

Турция выдала РФ мошенника, укравшего 600 млн рублей у дольщиков

Турция выдала РФ мошенника, укравшего 600 млн рублей у дольщиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле был задержан мошенник, который наживался на долевом строительстве в нескольких регионах РФ. Преступника выдали России.

Из Турции был депортирован россиянин, который находится в международном розыске за организацию мошеннических схем в области долевого строительства. Ущерб составил около 600 млн рублей. 

"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации, находившегося в международном розыске"

– официальный представитель МВД России Ирина Волк 

Согласно версии правоохранителей, фигурант чуть более 10 лет назад объединил вокруг себя сообщников, с которыми организовал схему обмана дольщиков при строительстве жилых комплексов в Москве, Волгограде и других регионах страны. Деньги дольщиков ушли в карманы мошенников, люди лишились жилья.

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