Турция и Сирия заключат соглашение о военном сотрудничестве

Турция и Сирия будут сотрудничать в военной сфере. Стороны намерены закрепить это соглашением.

Анкара и Дамаск подпишут соглашение о военном сотрудничестве, сообщает Hürriyet.

Сообщается, что стороны начали прорабатывать документ на фоне военной активности Израиля, который поддерживает друзов. Анкара и Дамаск воспринимают это как угрозу безопасности и целостности арабского государства.

Hürriyet сообщает, что Дамаск ранее обратился к Анкаре за военной поддержкой для борьбы с террористическими формированиями.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не допустит раскола Сирии. По словам Эрдогана, силовые структуры Турции находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами.