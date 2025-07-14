Вестник Кавказа

Сирия готова сражаться за свободу своего народа

Новый флаг Сирии на сирийском посольстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дамаск не боится войны и готов сражаться за свободу и достоинство всех своих граждан, заявил президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне очередной атаки Израиля обратился к нации, заявив, что Сирия не боится войны и готова сражаться, сообщает агентство Рейтер.

Сирийский лидер обратился к друзам, заверив: защита их прав – это приоритет для сирийского правительства, которое "отвергает любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы".

"Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать"

- Ахмед аш-Шараа

Израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сирия и Израиль могут поделить Голанские высоты и восстановить отношения. Новые власти Сирии готовы к компромиссам по вопросу Голан, на этом строятся два сценария. По первому из них район будет поделен на три равные части, при этом Дамаск и Тель-Авив получат равные площади, а оставшаяся треть будет передана Израилю в аренду на 25 лет. Второй сценарий также предполагает аренду одной трети Голан, однако под контролем Израиля останутся две трети территории.

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