Дамаск представил условия нормализации отношений с Тель-Авивом – СМИ

i24News: Сирия и Израиль могут поделить Голанские высоты и восстановить отношения.

Голанские высоты остаются ключевой точкой на карте, которая определяет характер взаимодействий между Сирией и Израилем. Новый Дамаск намерен урегулировать вопрос спорных территорий и восстановить отношения с Израилем, передает портал i24News.

Новые власти Сирии готовы к компромиссам по вопросу Голан, на этом строятся два сценария. Согласно одному из них, район будет поделен на три равные части, при этом Дамаск и Тель-Авив получат равные площади, а оставшаяся треть будет передана Израилю в аренду на 25 лет.

Второй сценарий также предполагает аренду одной трети Голан, однако под контролем Израиля останутся две трети территории. Сирия также может получить некоторые земли на севере Ливана.

Согласно информации i24News, новый сирийский лидер аш-Шаара готов к диалогу с Израилем, однако нуждается в возврате части Голан для укрепления своих внутриполитических позиций.

Напомним, что ЦАХАЛ расширил буферную зону на юге Сирии после падения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что соглашение по Голанским высотам от 1974 года утратило силу, так как сирийская армия оставила свои позиции.