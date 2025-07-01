Израиль планирует освободить из тюрем около 1 тыс палестинцев – СМИ

Мааn: Израиль и ХАМАС обсуждают соглашение о перемирии, которое включает освобождение 1 тыс палестинцев.

ХАМАС и Израиль могут договориться о заключении нового соглашения, в рамках которого ожидается масштабное освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Согласно информации агентства Мааn, Тель-Авив готов отпустить как минимум 1 тыс палестинцев, в том числе около 100 человек, которые отбывают пожизненные сроки. Также в Газу могут направлены "десятки тысяч" машин с гуманитарной помощью.

Также стороны обсуждают возможность сохранения диалога после окончания 60-дневного перемирия. Согласно проекту соглашения, Вашингтон должен приложить посреднические усилия в этом вопросе.

Напомним, что Израиль согласился на перемирие в 60 дней. Ранее этой информацией поделился лидер США Дональд Трамп.