Вестник Кавказа

Израиль планирует освободить из тюрем около 1 тыс палестинцев – СМИ

Израиль планирует освободить из тюрем около 1 тыс палестинцев – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мааn: Израиль и ХАМАС обсуждают соглашение о перемирии, которое включает освобождение 1 тыс палестинцев.

ХАМАС и Израиль могут договориться о заключении нового соглашения, в рамках которого ожидается масштабное освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. 

Согласно информации агентства Мааn, Тель-Авив готов отпустить как минимум 1 тыс палестинцев, в том числе около 100 человек, которые отбывают пожизненные сроки. Также в Газу могут направлены "десятки тысяч" машин с гуманитарной помощью. 

Также стороны обсуждают возможность сохранения диалога после окончания 60-дневного перемирия. Согласно проекту соглашения, Вашингтон должен приложить посреднические усилия в этом вопросе. 

Напомним, что Израиль согласился на перемирие в 60 дней. Ранее этой информацией поделился лидер США Дональд Трамп.

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