Турция теряет российских туристов

По данным АТОР, в летнем сезоне 2025 года Турцию посетят не более 2,8 млн туристов из России - это на 300–400 тыс меньше весеннего прогноза.

Число российских туристов, отдыхающих этим летом в Турции, оказалось ниже ожиданий. По обновленной оценке АТОР, в летний период страну посетят максимум 2,8 млн россиян - на 300-400 тыс меньше, чем прогнозировалось ранее.

Аналитики скорректировали прогноз в первую очередь из-за слабой динамики турпотока в июне, а также на основании значительных скидок от турецких отельеров в июле и августе, которые говорят о низкой загруженности отелей.

Несмотря на снижение интереса, Россия по-прежнему занимает первое место по количеству иностранных визитов в Турцию. За период с января по июнь 2025 года в страну прибыли 2,6 млн граждан РФ. Это на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 2,69 млн. Доля россиян среди иностранных туристов в Турции составляет 12,2%.

На втором месте по числу визитов - Германия (2,4 млн), на третьем - Великобритания (1,75 млн).

Самыми популярными направлениями у иностранных гостей остаются Стамбул (8,6 млн визитов, 40% всех поездок), Анталья (5,8 млн), Эдирне (1,8 млн) и Мугла на Эгейском побережье (1,2 млн).

По мнению специалистов, окончательные итоги сезона будут зависеть от туристического спроса в августе, однако кардинального роста не ожидается.