Вестник Кавказа

Турция построит железную дорогу до Нахчывана за 2,4 миллиарда евро

Турция построит железную дорогу до Нахчывана за 2,4 миллиарда евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара привлечет международное финансирование для строительства железной дороги от Карса до Нахчывана.

Власти Турции привлекут порядка 2,4 млрд евро для финансирования проекта железной дороги, которая соединит Турцию с Нахчываном, передает "Анадолу". 

Транспортная артерия пройдет от Карса через Ыгдыр и достигнет Дилуджу, расположенного вблизи турецко-азербайджанской границы. 

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу отметил, что финансирование, выделенное рядом международных финансовых организаций, в том числе из Швеции и Австрии, свидетельствует о высоком уровне доверия к турецким проектам. 

Отмечается, что длина маршрута составит 224 км. Дорога должна связать производственные центры региона с международными торговыми маршрутами.

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