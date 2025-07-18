Турция построит железную дорогу до Нахчывана за 2,4 миллиарда евро

Анкара привлечет международное финансирование для строительства железной дороги от Карса до Нахчывана.
Власти Турции привлекут порядка 2,4 млрд евро для финансирования проекта железной дороги, которая соединит Турцию с Нахчываном, передает "Анадолу".
Транспортная артерия пройдет от Карса через Ыгдыр и достигнет Дилуджу, расположенного вблизи турецко-азербайджанской границы.
Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу отметил, что финансирование, выделенное рядом международных финансовых организаций, в том числе из Швеции и Австрии, свидетельствует о высоком уровне доверия к турецким проектам.
Отмечается, что длина маршрута составит 224 км. Дорога должна связать производственные центры региона с международными торговыми маршрутами.