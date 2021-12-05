Турция покажет собственную систему защиты от БПЛА

Оборонпром Турции покажет на выставке IDEF 2025 в Стамбуле турецкую систему защиты TÜWEK, которая представляет собой комплексное решение для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Турецкая оборонная компания Bay Galata завершила разработку и испытания собственной системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) TÜWEK и боеприпас к ней Drone-Seeker, она будет представлена на 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, которая на следующей неделе пройдет в Стамбульском выставочном центре.

Новый боеприпас – это многоствольная пусковая установка со съемными стволами под боеприпасы различных калибров Drone-Seeker, она позволяет эффективно обнаруживать и поражать воздушные цели и способна функционировать и автономно, и в комплексе с системой противодронных вооружений TUZOQ, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

TÜWEK способна осуществлять контратаки против мини-, микро- и роевых БПЛА уже на расстоянии от 300 м, что обеспечивает высокую эффективность системы, а ее способность отслеживать угрозы с помощью радаров значительно расширяет ее возможности.

На выставке, которая пройдет с 22 по 27 июля, будут представлены три конфигурации 40-мм боеприпасов Drone-Seeker в вариантах для платформ дальнего и среднего радиуса, а также для пехоты, обеспечивающих высокую эффективность и огневую мощь при нейтрализации цели.

Гибкие возможности адаптации установки позволяют использовать ее и полевым подразделениям, и стационарным системам обороны, создавая комплексный уровень защиты от БПЛА, говорится в сообщении.