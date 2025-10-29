Вестник Кавказа

Турция получит пакет вооружений для Eurofighter Typhoon на $7 млрд

Турция получит пакет вооружений для Eurofighter Typhoon на $7 млрд
© Фото: wikimedia
Лондон поставит Турции не только истребители Eurofighter Typhoon, но и ракетные системы для него. Сумма пакета превышает $7 млрд.

В рамках сделки о приобретении у Великобритании 20 истребителей Eurofighter Typhoon Анкара также получит комплексный пакет вооружений для боевого самолета. 

Согласно информации Reuters, Лондон включил в контракт ракеты "воздух-воздух" MBDA Meteor, ракеты малой дальности, а также ракеты "воздух-земля" Brimstone. Стоимость ракетных систем составляет свыше $7 млрд. 

Отметим, что приобретение 20 истребителей  Eurofighter Typhoon обойдется Турции в сумму свыше $10 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.