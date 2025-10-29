Турция получит пакет вооружений для Eurofighter Typhoon на $7 млрд

Лондон поставит Турции не только истребители Eurofighter Typhoon, но и ракетные системы для него. Сумма пакета превышает $7 млрд.

В рамках сделки о приобретении у Великобритании 20 истребителей Eurofighter Typhoon Анкара также получит комплексный пакет вооружений для боевого самолета.

Согласно информации Reuters, Лондон включил в контракт ракеты "воздух-воздух" MBDA Meteor, ракеты малой дальности, а также ракеты "воздух-земля" Brimstone. Стоимость ракетных систем составляет свыше $7 млрд.

Отметим, что приобретение 20 истребителей Eurofighter Typhoon обойдется Турции в сумму свыше $10 млрд.