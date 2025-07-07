Турция передала Ирану позицию США по ядерным переговорам

Глава МИД Турции Фидан заявил, что на встрече с иранским коллегой Аракчи передал ему позицию США по возобновлению переговоров по ядерной сделке. Ранее он обсудил этот вопрос с американским спецпосланником Уиткоффом.

Анкара довела до Тегерана позицию Вашингтона по вопросу возможности возобновления переговоров по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.

"На данный момент действует режим прекращения огня. Мы видим, что стороны его соблюдают. Однако существует неопределенность в отношении возобновления переговоров по ядерной программе"

- Хакан Фидан

Он передал, что обсудил этот вопрос на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, на которой передал ему взгляд американской стороны. Четыре дня назад Фидан говорил о иранской ядерной программе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Анкара надеется на решение этого вопроса при помощи переговоров в ближайшее время.