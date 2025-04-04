Турция наращивает экспорт газа из Азербайджана

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу постепенно растет – за четыре месяца текущего года азербайджанские энергетики отправили в братскую страну 1,9 миллиардов кубометров голубого топлива.

Турция получает все больше газа из Азербайджана – только за первые четыре месяца текущего 2025 года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в страну было экспортировано 1,9 млрд кубометров газа, сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Это на 100 млн кубометров, или на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года, когда экспорт газа по TANAP в Турцию составил 1,8 млрд кубометров, передает Trend.

Всего за этот период в в стране было добыто 16,7 млрд кубометров природного газа – лидером по газодобыче стал "Шахдениз" (9 млрд кубометров), на втором месте - "Азери-Чираг-Гюнешли" (4,5 млрд), на третьем - SOCAR (2,7 млрд), замыкает четверку "Абшерон" (0,5 млрд).

За рубеж за это время было продано 8 млрд кубометров газа, в том числе в 4 млрд кубометров Европу, 3,1 млрд кубометров - в Турцию, и 0,9 млрд кубометров – в Грузию.