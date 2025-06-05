Турция готова сама провести в будущем году климатическую конференцию СОР31

Власти Турции сообщили о готовящихся переговорах с ООН о возможном проведении в стране в наступающем 2026 году климатической конференции СОР31 и готовы провести ее сами, если не удастся договориться с Австралией.

Турция готовит переговоры с ООН о проведении в стране конференции по изменению климата СОР31 и даже готова провести их самостоятельно, если не удастся достичь консенсуса по совместному председательству с Австралией, сообщил турецкий дипломатический источник.

Пока договориться у двух стран о том, кто должен принять у себя 31-ю конференцию в 2026 году, не получается – сначала обсуждения с Австралией в кулуарах ежегодных заседаний Генеральной Ассамблеи ООН привели к взаимопониманию, однако своим письмом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отклони их, объясняя это правилами ООН, запрещающими сопредседательство, как и тем, что повестка дня форума может отойти от заявленной ориентации на Тихий океан, передает AFP.

"Турция продолжает выступать за модель совместного председательства в качестве шага по укреплению многосторонности, но готова самостоятельно провести конференцию, если консенсус не будет достигнут"

- источник

В планах Турции – акцентировать внимание участников COP31 на наиболее уязвимых регионах мира, однако организовать и специальные сессии, посвященные тихоокеанским проблемам.