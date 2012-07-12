Вестник Кавказа

Турция добилась рекордно низких показателей по уровню безработицы

Турция добилась рекордно низких показателей по уровню безработицы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция показала наиболее низкий показатель уровня безработицы за последние 20 лет. По состоянию на первый квартал 2025 года он составил 8,2%.

Уровень безработицы в Турции по состоянию на первый квартал 2025 года составил 8,2%. Это стало самым низким показателем за последние 20 лет, заявил министр труда и социальной защиты страны Ведат Ышыкхан, выступая на 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

Он передал, что за последние три года в Турции было создано около 2,5 млн новых рабочих мест, что наглядно говорит об успехе экономической политики правительства. Ведат Ышыкхан также рассказал о разработке Национальной стратегии занятости Турции, нацеленной на обеспечение социального согласия, рост занятости и производственных мощностей.

В ходе своего выступления особое внимание министр уделил кризисам и конфликтам в регионе и подчеркнул шаги Анкары в направлении стабилизации ситуации в Сирии.

Помимо этого, он отметил посреднические услуги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине.

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