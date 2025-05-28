Эрдоган призвал Путина и Зеленского провести встречу в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту России Владимиру Путину и к Владимиру Зеленскому с призывом провести встречу. По словам главы государства, такие переговоры могли бы состояться в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган озвучил призыв к президенту России Владимиру Путину и к Владимиру Зеленскому провести встречу в Турции.

По словам турецкого лидера, она может состояться, если стороны готовы к ней и испытывают желание принять в ней участие.

Кроме того, глава государства допустил, что во встрече Путина и Зеленского в Турции, если она состоится, может принять участие также президент США Дональд Трамп.

Эрдоган также высказался относительно прошедших сегодня в Стамбуле переговоров российской и украинской делегации. По его словам, встреча была великолепной.

Президент пояснил, что сторонам удалось прийти к новой договоренности об обмене пленными, причем в этот раз, в отличие от прошлого, их число будет больше тысячи. Кроме того, добавил Эрдоган, была достигнута договоренность о передаче тел погибших.