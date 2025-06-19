Три российских ребенка эвакуированы из Израиля в Иорданию

Российские дипломаты в Израиле приняли участие в санитарной эвакуации в Иорданию трех российских детей, которые находились на лечении в израильских больницах.

Санитарная эвакуация трех детей с российским гражданством была успешно проведена из Израиля в Иорданию, рассказала заведующая консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

По ее словам, дети вместе с родителями были эвакуированы сегодня рано утром в сопровождении "Маген Давид адом" ("скорая помощь" в Израиле). Они покинули Израиль через погранпереход на границе с Иорданией, там их встречают сотрудники посольства РФ в Аммане, передает ТАСС.

Таразевич выразила благодарность коллегам в Иордании за "очень большую помощь и содействие".

По ее словам, детей будут встречать также представители иорданского Красного Полумесяца, а эвакуация в целом ведется при тесной координации с Российским Красным Крестом.

Дипломат добавила, что эвакуация проводилась по медицинским показаниям: у детей онкозаболевания, и они находились на лечении Израиле. На фоне обострения конфликта Ирана и Израиля их родители приняли решение об эвакуации.