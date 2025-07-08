Третий раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле

Представители Москвы и Киева проводят прямые переговоры в Стамбуле.
Встреча делегаций России и Украины проходит во дворце Чираган.
Российскую делегацию на третьем раунде переговоров возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, во главе украинской – секретарь СНБО Рустем Умеров.
В начале переговоров выступил глава МИД Турции Хакан Фидан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому за усилия по организации переговоров.
По его словам, Анкара с удовольствием может констатировать, что мировое сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов российско-украинских переговоров. Дипломат отметил, что конечная цель переговоров – выход на прекращение огня.
Министр добавил, что турецкая сторона рассчитывает на успех переговоров. Фидан также уточнил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании на Украине.
После его вступительного слова переговоры продолжились в закрытом от прессы формате.
Ранее сегодня Мединский заявил, что слышал о намерении делегации Киева добиваться достижения на переговорах договоренности о встрече на высшем уровне.
"Слышал, что они (делегация Украины - ред.) про это говорят"
– Мединский
Напомним, что первый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся 16 мая, второй прошел 2 июня. Оба они проводились, как и третий, в Стамбуле.