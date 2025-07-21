Россия начинает третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

Делегация России вылетела из Москвы в Стамбул на переговоры с Украиной: ожидается, что их третий раунд стартует в 19 часов сегодня, среду, 23 июля.

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, сообщили в авиационных службах.

"Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию"

- собеседник

"Наша делегация отправилась в Стамбул и действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов"

- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

При необходимости также будут подниматься любые другие вопросы, решения будут принимать главы делегаций, добавил Песков.

При этом состав российской делегации на переговорах по Украине остался прежним, в отличие от украинской переговорной группы, которая по указу Владимира Зеленского была увеличена с 12 до 14 человек. Российская делегация по-прежнему включает четыре основных члена и четыре эксперта.

Ожидается, что встреча сторон начнется в 19 часов по времени Стамбула (совпадает с мск) во дворце Чираган, она пройдет на фоне аномальной жары до 37 градусов – очевидно, этим и объясняется столь позднее планируемое начало встречи.

Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.

Напомним, первые за три года прямые переговоры между представителями РФ и Украины состоялись в Стамбуле в середине мая. Второй раунд переговоров состоялся там же через месяц.